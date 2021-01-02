Haberler

İç Haber

Antalya'da duvara gizli kumbara yaptı

Antalya'da duvara gizli kumbara yaptı

Antalya'da evindeki duvarı bozuk ve kağıt para atabilecek kadar kesen ve arkasını boş bırakan ev sahibi, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi.