Antalya'da duvara gizli kumbara yaptı
Antalya'da evindeki duvarı bozuk ve kağıt para atabilecek kadar kesen ve arkasını boş bırakan ev sahibi, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi.
- İHA
- 02.01.2021 - 15:26
Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan bir kişi odasının duvarına 3 santim genişliğinde enlemesine delik açtı.
Bir yıl boyunca bu delikten para atarak ilginç bir yöntemle para biriktirdi.
YILBAŞINDA PARALARI ÇIKARDI
Yılbaşı gecesi eline çekiç alan kişi, oturduğu odanın kartonpiyer duvarını kırdı. Paraları duvardan çıkaran kişi 2 bin 338 lira biriktirmeyi başardı.
Parayı almak için kırdığı duvarın maliyeti ise kafalarda soru işareti bıraktı.
Duvara gizli kumbara yaptı VİDEO