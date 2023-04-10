Antalya'da falezlerden denize atlayan kadını gençler kurtardı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanılan olayda, bir kadın falezlerden deniz atladı. 3 genç, kadının yardımına koştu.

DHA

Antalya'da yaşanılan olayda, gençlerin dikkati hayat kurtardı..

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda yaşanan olayda, kimliği ve yaşı bilinmeyen bir kadın, kıyafetleri ile falezlerden denize atladı.

Kadını gören 3 kişi, falezlerden denize yakın bir noktaya kadar indi.

El ele tutuşan gençler kadını kurtardı

"Gel, buraya" diyerek bağıran gençlerden biri, kadını ikna etmeye çalıştı. Kıyafetleri ile yüzen kadın, bir süre sonra ikna edildi.

El el tutuşarak birbirini tutan gençler, kadını kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.