Euro
11.2141
-0.05%
Dolar
9.6818
0.03%
Altın
566.15
0.03%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
609.916
1.94%
BTXN Coin
0.00
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Antalya'da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı

    Antalya'da freni boşalıp durağa ve 2 araca çarpan halk otobüsü, mobese ile elektrik direklerini devirip durdu. Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 18:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı

    Antalya'da Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, freni tutmayan 68 yaşındaki Şükrü Bahadır idaresindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü, durağa çarptı.

    KAMYONETE VE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU

    Kaza sonrası otobüs şoförü, aracı trafiğe engel olmaması için yol kenarına almak istedi. Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya idaresindeki 07 GN 339 plakalı kamyonete ve en son olarak elektrik direğine çarparak durdu.

    ŞOFÖR, FRENLERİN TUTUMADIĞINI SÖYLEDİ

    Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını iddia etti.

    Kamyonet sürücüsü Hasan Sakarkaya da "Otobüsün şoförü yaşlıydı, durağa vurdu, sonra hepimizi buraya kapatıp gitti" dedi.

    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #1


    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #2

    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #3

    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #4

    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #5

    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #6

    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #7

    Antalya da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir