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Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza

Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza

Faaliyetten men edilen 3 ruhsatsız hurdacıya birçok belge ve ruhsatları eksik olduğu gerekçesiyle de 922 bin 637 lira para cezası uyguladı.