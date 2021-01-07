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    Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza

    Faaliyetten men edilen 3 ruhsatsız hurdacıya birçok belge ve ruhsatları eksik olduğu gerekçesiyle de 922 bin 637 lira para cezası uyguladı.
    • İHA
    • 07.01.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 21:05
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    Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis, zabıta ve vergi dairesi görevlisinden oluşan 80 kişilik ekip, bugün saat 13.30’da 7 ayrı hurdacı dükkanına eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, hurdacı dükkanlarında çok sayıda çalıntı olabilecek malzeme, tabanca, av tüfeği, fişekler ele geçirildi.

    3 HIRDACIYA 922 BİN 637

    Yapılan denetimlerde ise 3 ayrı hurdacı ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle faaliyetten men edildi.

    Men edilen hurdacılara vergi levhası, pitbul köpek bulundurma, fatura gider pusulası, işyeri vergi levhası, belediye izin belgesi, çalışanlara ait sigorta belgesi, tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi, elektrik ve su abonesi bulunmadığından ve maske takmamak suçlarından toplam 922 bin 637 lira para cezası uyulandı.

    Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza VİDEO

    Antalya da hurdacılara milyonluk rekor ceza #1

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