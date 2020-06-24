Antalya'da kahve meyvesi yetiştirdi

Arazisine çok sayıda tropik meyve diken Yaşar Dağtekin, Türkiye'de ilk kez kahve ağacı yetiştirip, meyvesini üretmeyi başardı.

Almanya'da yaşadıktan sonra 2005 yılında Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yerleşen Yaşar Dağtekin, bahçesine pasiflora, licthi, pitaya, paya, mango, avokado ve longan gibi tropikal meyvelerin fidesini dikti.

Bahçesine deneme amaçlı kahve fidesi de diken Dağtekin, Türkiye'de ilk kez kahve ağaçlarından meyve elde etmeyi başardı.

SAF KAHVE ELDE EDEBİLECEK

İlk hasadını 2 yıl önce yapan Yaşar Dağtekin, bu yıl bahçesinde meyve vermeye başlayan yaklaşık 20 kahve ağacından 50 kilogram kahve meyvesi hasadı gerçekleştirdi.

Dağtekin, hasat ettiği bu meyveleri kuruttuktan sonra yaklaşık 15 kilo saf kahve elde edecek.

"KAHVE YETİŞTİRMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

Yaşar Dağtekin, "Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra gelip Gazipaşa'ya yerleştim. Burada tropik meyveler yetiştirmeye başladık. Akdeniz üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BATEM'in projesi sayesinde bu işe girişmiş oldum. Şu anda bahçemde çok çeşitli tropik meyveler var. En çok istediğim şey kahve yetiştirmekti. Buna da bir iki fideyle başladım. 7-8 yıldır kahve üzerine odaklanıp, kahve yetiştirmeye başladım. Şu anda kahve hasadı yapıyoruz. Bu 3'üncü senemiz. Her yıl hasadımız çoğalıyor" dedi.





"KİLOSU 400 LİRADAN SATILIYOR"

Ağaçların yaşlandıkça veriminin de arttığını söyleyen Yaşar Dağtekin, "4-5 yaşındaki bir ağaçtan toplanan meyveler, ham kahve çekirdeği oluncaya kadar 1,5 kiloya kadar düşüyor. Kahvenin kalitesine göre kilosu 250 TL ile 400 TL arasında fiyata alıcı buluyor. Bunu şu anda deneme safhasındayız. Ürettiğimiz kahve çekirdeklerini öğütüp, kalite kontrolü ve çeşitliliğine ileriki safhalarda bakacağız. Türkiye'ye büyük bir katkıda bulunmuş olurum." diye konuştu.





"AMACIM ÖZ KAHVEMİZİ YETİŞTİRMEK"

Şu dönemde kahve meyvelerini toplayıp, çekirdeklerini çıkarmak için kurutma işlemi yaptıklarını anlatan Yaşar Dağtekin, şöyle devam etti:

"Temizlenip, yıkanıyor ve kurutulduktan sonra kavrulup, hakiki kahve aşamasına geliyoruz. Şu anki amacım çekirdeklerden fide yetiştirip, çoğaltıp, hasat ürününü artırmak. Bu da tabii ki zaman alan bir şey. İnsan gönül verirse her şey oluyor. Cennet ülkemizde her türlü şey yetişiyor. Bunun değerini bilelim."