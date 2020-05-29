Market sahibinin çöp atmaya gittiği an, iş yerine girerek masanın üzerinde bulunan çantadan 6 bin lira çalan hırsız, parayı alıp kaçtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde market sahibi Hasan Küçük, iş yerini kapatmak için hazırlanırken kasada biriken 6 bin lirayı çantayla birlikte masanın üzerine bırakıp, çöp atmaya gitti.

Market sahibinin yokluğunu fırsat bilen şüpheli bir kişi, iş yerine girerek çantanın içindeki 6 bin lirayı arayı alıp kaçtı.

MARKETTEKİ GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Hırsızın paraları alıp kaçtığı an, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince incelemeye alınan güvenlik kamerasından, hırsızın eşgali belirlendi.

Ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da markete giren hırsız 6 bin lira çaldı

"6 BİN LİRA PARAMI ALDI"

Market sahibi Hasan Küçük, "Kasayı topladım. Çantanın içinde biriken yaklaşık 5 bin 500-6 bin lira para vardı. Masanın üstüne koydum. Kepengin bir tarafını kapattım bir tarafı açıktı. Kapıyı elimle örttüm. Karşıya çöp atmaya gittim, 5 dakika gittim geldim. İçeriye hırsız girdi ve yaklaşık 5 bin 500-6 bin lira paramı aldı. Ondan sonra kamera görüntülerine baktım ve polisi aradım." dedi.