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    Antalya'da motosikletli sürücü, yatakla seyahat etti

    Antalya'da bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak alarak trafikte ilerlerken görüntülendi.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 01:25
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 01:30
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    Antalya'da motosikletli sürücü, yatakla seyahat etti

    Antalya’da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcuyla trafikte tehlikeli sürüş gerçekleştirdi.

    Motosiklet sürücüsü yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

    Antalya'da motosikletli sürücü, yatakla seyahat etti-Video

    Antalya da motosikletli sürücü, yatakla seyahat etti #1

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