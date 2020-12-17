Antalya'da motosikletli sürücü, yatakla seyahat etti
Antalya'da bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak alarak trafikte ilerlerken görüntülendi.
- İHA
- 17.12.2020 - 01:25
- Güncelleme : 17.12.2020 - 01:30
Antalya’da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcuyla trafikte tehlikeli sürüş gerçekleştirdi.
Motosiklet sürücüsü yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.
Antalya'da motosikletli sürücü, yatakla seyahat etti-Video