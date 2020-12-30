Antalya'da suç makinesi kadın sonunda yakayı ele verdi

Antalya'da 13 suç kaydı ve 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan E.G.Y. isimli kadının, “Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçlarından 43 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca 13 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

E.G.Y., yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderilecek.