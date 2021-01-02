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    Antalya'da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi

    Antalya’da trafikte ters yönde ilerleyen sürücü, polis tarafından kırmızı ışıklarda beklerken yakalandı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 13:36
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    Antalya'da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, denetim yapan polis ekipleri bir otomobilin ters yönden ilerlediğini gördü.

    Ekipler, sürücü Türkan D.’nin peşine takılırken kısa süre sonra otomobil ışıklı kavşakta durdu.

    ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

    Aracından indirilen Türkan D.’ye alkol ve uyuşturucu madde testi yapıldı. Alkolsüz olduğu belirlenen Türkan D., rahatsızlığı nedeniyle ilaçlar kullandığını polise ifade etti.

    Antalya da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi #1

    Uyuşturucu madde testinde birçok değeri negatif çıkan sürücünün, bir değeri pozitif çıkınca, polis ekipleri Türkan D’yi ifade için polis merkezine götürdü.

    Sürücünün aracı ise bir yakını tarafından olay yerinden alındı.

    Antalya da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi #2

    BİN 334 LİRA CEZA KESİLDİ

    Türkan D.’ye ters yönde araç kullanmaktan bin 334 lira para cezası uygulanırken, pozitif çıkan değerinin, kullandığı ilaçların etken maddesi olup olmadığı yönünde tahlil yapılacağı öğrenildi.

    Antalya da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi #3

    Antalya da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi #4

    Antalya da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi #5

    Antalya da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi #6

    Antalya da ters yönde giden sürücüye ceza kesildi #7

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