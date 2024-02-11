Antalya'da tersane yangını: 3,5 saat sonra kontrol altında Antalya'da Serbest Bölge'deki bir tersanede çıkan yangın, 3,5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

İHA

Antalya'da saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede yangın çıktı.

Ekipler yangına yoğun müdahalede bulundu

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA’lar sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı.

Yangın 3,5 saat sonra kontrol altına alındı

Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı.

Yoğun müdahalenin bulunulduğu tersane yangını yaklaşık 3,5 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, X hesabından yangınla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

“Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Ekiplerin tersanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)