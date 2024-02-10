İHA
Antalya'da yaşanan kazada neyse ki kimse yara almadı..
Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Toptancı halinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BGZ 526 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün toptancı halinden çıkış yolunu şaşırması sonucu 5 metrelik istinat duvarından alt yoldaki park halindeki tırların önüne düştü.
Sürücü yaralanmadı
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve bir tırda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı.
Vatandaşlar ise bölgede sürekli aynı şekilde kazalar yaşandığı ancak önlem alınmadığını belirterek, başka kazaların yaşanmaması adına bariyer yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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