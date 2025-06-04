DHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde, nadir görülen ve yaşamı boyunca yalnızca bir kez çiçek açan Agave bitkisi dikkat çekti. Yaklaşık 40 yıl önce dikildiği tahmin edilen bu özel tür, Mikail Boğazlıoğlu'nun evinin bahçesinde bulunuyor.

"UMARIM ÇİÇEK AÇTIĞINA DA TANIKLIK EDERİZ"

Boğazlıoğlu, şunları söyledi:

Bu evi 24 yıl önce satın aldım. Geldiğimde bu bitki zaten buradaydı. Tahminen 30-35 yıl önce dikilmiş olmalı. Agave'nin 60 ila 100 yıl arasında bir ömrü olduğunu ve sadece bir kez çiçek açtığını öğrendik. Bahçemizdeki bu eşsiz süreci görebilmeyi umut ediyoruz. Ona zarar gelmemesi için büyük özen gösteriyoruz. Umarım çiçek açtığına da tanıklık ederiz

ZARAR VERMENİN 400 BİN LİRA CEZASI VAR

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan nadir bitki türlerinden biri olan Agave, sadece ömrünün sonunda çiçek açmasıyla biliniyor. Ayrıca, “2872 Sayılı Çevre Kanunu” kapsamında koruma altındaki türlerden biri olan bu bitkiye zarar verenler yaklaşık 400 bin liralık cezayla karşı karşıya kalabiliyor.