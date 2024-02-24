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Antalya'da yüksek ses müzik çalarak çevreyi rahatsız eden sürücülere ceza yağdı

Antalya'da yüksek ses müzik çalarak çevreyi rahatsız eden sürücülere ceza yağdı Antalya’da yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 12 araç ve sürücüsüne toplam 75 bin TL para cezası uygulandı, müzik sistemleri söktürülünceye kadar araçlar trafikten men edildi.