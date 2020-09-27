Antalya'da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı

Beydağları nem bulutlarının arkasında kalırken, Konyaaltı Sahili'nin önceki günlere göre boş olduğu görüldü.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e kadar çıktı.

Yüksek nem oranı nedeniyle kentte zaman zaman görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları ise nem bulutları arkasında kaldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki insan yoğunluğunun da önceki günlere göre azaldığı görüldü.

EN SAKİN GÜNLERDEN BİRİ

Sıcaklığın 28 derece ölçüldüğü denize girmek için gelen az sayıda kişi ise sosyal mesafe kuralına uyarak sahilde oturdu.

DALGALARDAN YÜZEMEDİLER

Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle zaman zaman gölge düşen sahilde denize girenler ise rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla da mücadele etti.