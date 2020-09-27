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    Antalya'da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı

    Beydağları nem bulutlarının arkasında kalırken, Konyaaltı Sahili'nin önceki günlere göre boş olduğu görüldü.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 16:10
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    Antalya'da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı

    Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e kadar çıktı.

    Yüksek nem oranı nedeniyle kentte zaman zaman görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları ise nem bulutları arkasında kaldı.

    Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki insan yoğunluğunun da önceki günlere göre azaldığı görüldü.

    EN SAKİN GÜNLERDEN BİRİ

    Sıcaklığın 28 derece ölçüldüğü denize girmek için gelen az sayıda kişi ise sosyal mesafe kuralına uyarak sahilde oturdu.

    Antalya da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı #1

    DALGALARDAN YÜZEMEDİLER

    Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle zaman zaman gölge düşen sahilde denize girenler ise rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla da mücadele etti.

    Antalya da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı #2

    Antalya da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı #3

    Antalya da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı #4

    Antalya da yüzde 80’e çıkan nem oranı tatilcileri bunalttı #5

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