Antalya'da Zavadanak Bekir'in hapis cezası bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası polis ile arasında yaşanan diyaloglar ile fenomen olan ’Zavadanak Bekir’ 5 aylık hapis cezasını tamamladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç kavşağında geçtiğimiz 15 Mart günü meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Bekir Varol’un kullandığı kamyonetle Niyazi K.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada Niyazi K.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü K. ve Osman K. yaralandı.

Kazanın ardından Bekir Varol’un polis ve karşı tarafla diyalogları unutulmazlar arasına girdi.

"EVİMDE YATIR OLACAKTIM"

Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Varol, diğer araç sürücü Niyazi K.’ya, "Koronadan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin. Dursaydı ben şu anda evimde yatır olacaktım." şeklinde tepki gösterdi.

Varol’un ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı ‘Zavadanak bana çarptı’ sözleri de kendisini 'Zavadanak Bekir' lakabıyla fenomen yaptı.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulup para cezası uygulanan Varol hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan Manavgat 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Varol’un cezası kesinleşti. Alanya Adliyesine giderek teslim olan Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

"KİMSE SUÇ İŞLEMESİN"

5 aydır bulunduğu Alanya Kapalı Cezaevi’nden bugün tahliye olan Bekir Varol, “Lütfen kimse suç işlemesin. Allah düşmanımı bile cezaevine düşürmesin. Kanunlara, yasalara uyalım, insanlara saygılı olalım.” dedi.

Haber izlerken en çok halkın büyük bölümünün koronavirüs tedbirleri konusunda duyarsızlığına üzüldüğünü belirten Varol, “İlk gün söylediğim gibi vatandaşlarımızı korona konusunda duyarlı olmaya, tedbir ve yasaklara uymaya çağırıyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım, elimizi sık sık yıkayalım. 2 gün sokağa çıkmamakla bir şey kaybetmeyiz. Bakın ben 5 aydır bırakın sokağı toprağı özledim. Ama şimdi sokağa çıkma yasağı var. Evime giriyor ve yan gelip yatıyorum. Bu günler geçince istediğimizi yaparız.” dedi.

Bekir Varol cezaevinden çıktı VİDEO





