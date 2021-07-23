Antalya'da zihinsel engelli vatandaştan haber alınamıyor

Aksu ilçesinde yaşayan ve dün akşamüzeri çıktığı evine dönmeyen zihinsel engelli vatandaşa arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte yaşadığı Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki evlerinden dün saat 18:00 sıralarında ayrılan Adem Kaptur, bir daha geri dönmedi.

ANNESİ JANDARMAYA BİLDİRDİ

Zihinsel engelli olan ve konuşamayan Adem Kaptur’un eve geri dönmediğini fark eden annesi durumu Jandarma’ya bildirdi. İhbar üzerine mahallede arama çalışması başlatan Jandarma ekipleri kayıp adamı aramaya başladı.

Adem Kaptur’u arama çalışmaları gece olmasına rağmen bölgede devam ediyor.