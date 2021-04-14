Antalya Cumhuriyet Meydanı’ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı’nın rengi oksitlenerek beyaza dönüştü.

Antalya halkından toplanan bağışlarla 1964 yılında 12 ton bronz kullanılarak yapılan 6 metre yüksekliğindeki Ulusal Yükseliş Anıtı, iklim şartlarına bağlı olarak oksitlenmeden dolayı yıprandı.

Daha önce koyu renkte olan anıtın büyük bir bölümünün beyaz olduğunu fark eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"TAMİR EDİLMESİ LAZIM"

Antalya’da yaşayan Ramazan Fidan, “Eskiden simsiyahtı şu an beyazlamış. Yağmur yağdığından dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Burası bir turizm bölgesi, herkes gelip fotoğraf çekiliyor. Tamir edilmesi lazım.” dedi.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Heykeli görünce renginin dikkatini çektiğini belirten Kemal Alıcı ise “Boyanması ve Antalya’ya yakışır bir şekilde olması lazım. Anıtın bu şekilde bakımsız kalması üzüntü verici. Turistlerin bunu görmesi hoş bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

Antalyalılardan bakımsız heykel tepkisi VİDEO





















