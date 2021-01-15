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    Antalya'nın meşhur hırsızları yakalandı

    Antalya'da, kilitli olmayan evlerin kapılarını plastik kart kullanarak açan ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın, 5 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 13:56
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    Antalya'nın meşhur hırsızları yakalandı

    Antalya Demre'de 8 Ocak'ta kapısını plastik kartla açtıkları Y.E.'nin evine giren hırsızlar, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

    Olayın ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    'ALTIN KIZLAR' OLARAK BİLİNİYORLAR

    Yapılan incelemede şüphelilerin 'Altın kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C ile kendilerine yardım eden T.O. ve A.B. olduğu belirlendi.

    Şüphelilerin kiraladıkları otomobille ilçede bulundukları tespit edildi. Kent merkezindeki 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakaladı.

    Antalya nın meşhur hırsızları yakalandı #1

    1 MİLYON TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 fişek, değeri yaklaşık 1 milyon TL olan ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL nakit ele geçirildi.

    El konulan ziynet eşyalarının sahipleri araştırılırken, şüphelilerin başka evlerden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığının belirlenmesi için çalışma yapıldığı belirtildi.

    Antalya nın meşhur hırsızları yakalandı #2

    HIRSIZLIK YAPTIKLARI BÖLGEYE GÖRE GİYİNİYORLAR

    Bu arada 'Altın Kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C.'nin hırsızlık yapacakları semte göre giyindikleri, Antalya'nın lüks semti Lara'da daha şık ve havalı, kırsal kesimlerinde ise daha salaş giyim tercih ettikleri öğrenildi.

    Antalya nın meşhur hırsızları yakalandı #3

    Antalya nın meşhur hırsızları yakalandı #4

    Antalya nın meşhur hırsızları yakalandı #5

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