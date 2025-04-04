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Antalya’ya nisan ayında kar süprizi

Antalya’ya nisan ayında kar süprizi Antalya’da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Akseki-Seydişehir karayolunda 5 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı yaklaşık iki saat sürdü. Karayolları ekipleri iş makinası ile anında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.