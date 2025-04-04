Antalya’ya nisan ayında kar süprizi

İHA
Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda, 1825 metre yüksekliğindeki Alacabel mevkisinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Saat 16.30 civarında, Akseki-Seydişehir karayolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde kar yağışı yoğunlaştı.
KARAYOLLARINDA ÖNLEMLER ALINDI
Bölgedeki kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatarak güvenlik önlemleri aldı. Alacabel’de kısa süreli yağan karın ardından kar kalınlığı 3 santimetreye kadar yükseldi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Akseki Bölge ekipleri Alacabel’deki yolda güvenliği sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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