Apple Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Apple, yeni M5 çipli MacBook Pro ve iPad modellerini Türkiye’de satışa sundu.
Ancak yeni modellerin gelişiyle birlikte, şirket mevcut ürünlerinin fiyatlarını da artırdı.
Zam oranı ortalama %15 olarak açıklandı ve iPad, MacBook Air, Mac Mini ve iMac modellerini kapsıyor.
Zamla birlikte en ucuz iPad 19.999 TL oldu. İşte zamlı iPad ve MacBook fiyatları:
13 inç MacBook Air M4 16/256 GB
- Eski fiyat: 49.999 TL
- Yeni fiyat: 57.999 TL
15 inç MacBook Air M4 16/256 GB
- Eski fiyat: 59.999 TL
- Yeni fiyat: 67.999 TL
Mac Mini M4
- Eski fiyat: 29.999 TL
- Yeni fiyat: 36.999 TL
iMac M4 24 inç
- Eski fiyat: 62.999 TL
- Yeni fiyat: 72.999 TL
11 inç iPad A16 128 GB
- Eski fiyat: 16.999 TL
- Yeni fiyat: 19.999 TL
iPad Mini A17 Pro
- Yeni fiyat: 24.999 TL
- Eski fiyat: 29.999 TL
11 inç iPad Air M3
- Yeni fiyat: 29.999 TL
- Eski fiyat: 34.999 TL
13 inç iPad Air M3
- 39.999 TL
- 45.999 TL