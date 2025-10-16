Abone ol: Google News

Apple Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Apple, Türkiye’deki ürün fiyatlarına zam yaptı. Yapılan fiyat artışı, Mac ve iPad modellerinin tamamını kapsıyor. İşte zamlı fiyatlar…

Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 17:24
Apple, yeni M5 çipli MacBook Pro ve iPad modellerini Türkiye’de satışa sundu.

Ancak yeni modellerin gelişiyle birlikte, şirket mevcut ürünlerinin fiyatlarını da artırdı.

Zam oranı ortalama %15 olarak açıklandı ve iPad, MacBook Air, Mac Mini ve iMac modellerini kapsıyor.

Zamla birlikte en ucuz iPad 19.999 TL oldu. İşte zamlı iPad ve MacBook fiyatları:

13 inç MacBook Air M4 16/256 GB

  • Eski fiyat: 49.999 TL
  • Yeni fiyat: 57.999 TL

15 inç MacBook Air M4 16/256 GB 

  • Eski fiyat: 59.999 TL 
  • Yeni fiyat: 67.999 TL

Mac Mini M4

  • Eski fiyat: 29.999 TL
  • Yeni fiyat: 36.999 TL

iMac M4 24 inç

  • Eski fiyat: 62.999 TL
  • Yeni fiyat: 72.999 TL

11 inç iPad A16 128 GB

  • Eski fiyat: 16.999 TL
  • Yeni fiyat: 19.999 TL

iPad Mini A17 Pro

  • Yeni fiyat: 24.999 TL
  • Eski fiyat: 29.999 TL

11 inç iPad Air M3

  • Yeni fiyat: 29.999 TL
  • Eski fiyat: 34.999 TL

13 inç iPad Air M3

  • 39.999 TL
  • 45.999 TL

