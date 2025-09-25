Apple Watch ile tansiyon takibi: Yeni hipertansiyon bildirimi nasıl çalışıyor?

Apple, Apple Watch Series 11 ve diğer yeni modellerinde hipertansiyon bildirim özelliğini tanıttı.

Series SE hariç, Series 9, Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 de kronik yüksek tansiyon tespit edildiğinde kullanıcıya uyarı gönderecek.

Bu özellik için cihazlarda watchOS 26 güncellemesinin yüklü olması gerekiyor.

Apple Watch kullanıcıları, tansiyon uyarısının nasıl çalıştığını merak ediyor.

HİPERTANSİYON BİLDİRİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Apple Watch, kalp sensöründen topladığı verileri yeni bir algoritma ile analiz ederek, hipertansiyon belirtileri olup olmadığını tespit ediyor. Hipertansiyon uyarıları, son 30 güne ait veriler üzerinden sağlanıyor ve iPhone’daki Sağlık uygulamasında Hipertansiyon bildirimleri açıldığında veri toplama başlıyor.

Özellik, 22 yaş ve üzeri, hamile olmayan ve hipertansiyon teşhisi konmamış kullanıcılar için tasarlandı. Kullanıcı hipertansiyon uyarısı aldığında, 7 günlük takip süreci başlıyor.

Sabah ve akşam tansiyon ölçümü hatırlatmaları gönderiliyor ve sistolik-diyastolik kan basıncı ekleme imkanı sunuluyor. 7 gün boyunca kaydedilen veriler, hipertansiyonu tespit etmek veya mevcut durumu izlemek için kullanılıyor.

Apple, bu özelliğin yüksek tansiyonu olan kişiler için bildirim sağlamayacağını ve hipertansiyonu teşhis, tedavi veya yönetmek amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.