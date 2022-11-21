Ara tatilin ardından 19 milyon öğrenci için bugün ders zili çalacak

Ara tatilin ardından 19 milyon öğrenci için bugün ders zili çalacak

9 günlük ara tatil sona erdi. 19 milyon öğrenci bugün ders başı yapmaya hazırlanıyor.

14 Kasım'da başlayan ilk ara tatilin sonuna gelindi.

Ders zili bugün çalacak

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 19 milyon öğrenci, bugün okullarına gidecek ve ders başı yapacak.

Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavına 595 bin 598 öğretmen katıldı

81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.

Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğrencilerin merakla beklediği yılın ikinci ara tatili ise 17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.