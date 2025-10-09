Araç almadan önce mutlaka sorgulayın! E-Devlet tramer kaydı sorgulama

Türkiye’de ikinci el araç piyasası son yılların en hareketli dönemini yaşarken alım satım aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar dikkat çekiyor.

Araç alım satımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında yer alan tramer kaydı pek çok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Bir otomobilin kaza, hasar veya pert kaydı bulunup bulunmadığını ortaya koyan tramer kaydı sorgulamasının yapılaması ilgilenilen aracın tüm geçmişini ortaya koyuyor.

Eskiden yalnızca SMS ile ücretli olarak yapılabilen sorgulama işlemi artık e-Devlet sistemi üzerinden tamamen ücretsiz ve detaylı olarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

E-Devlet üzerinden sunulan bu hizmet sayesinde vatandaşlar, araç satın almadan önce aracın geçmişte bir kazaya karışıp karışmadığını, değişen parçası olup olmadığını ve sigorta hasar ödemesi alıp almadığını birkaç saniyede öğrenebiliyor.

TRAMER NEDİR?

Türkiye’deki tüm araçların sigorta, kaza ve hasar kayıtları Tramer yani Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemi üzerinde tutulur. Uluslararası bir veri tabanı olan bu sistemde yer alan bilgiler ikinci el araç piyasasında yer alan araçlar hakkında önemli bilgiler sunar.

Bu sistemin temel amacı ise, trafik sigortası verilerini düzenlemek, hasar ödemelerini denetlemek ve araçların geçmişini, şeffaf hale getirmektir.

Tramer kaydı sayesinde Türkiye’de kayıtlı tüm araçların geçmiş hasar bilgilerine, plaka ve şasi numarası üzerinden erişim imkanı bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAMER HASAR KAYDI NASIL SORGULANIR?

E-Devlet platformu, SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) ile entegre çalışır. Aşağıdaki adımları izleyerek, birkaç dakika içinde aracınızın tüm geçmişini öğrenebilirsiniz:

1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2. E-Devlet şifreniz veya mobil imzanız ile sisteme giriş yapın.

3. Arama kutusuna “Trafik Sigortası Hasar Bilgisi Sorgulama” yazın.

4. Açılan ekranda “SBM – Araç Hasar Kaydı Sorgulama” seçeneğini tıklayın.

5. Plaka, şasi numarası veya poliçe numarasını girin.

6. “Sorgula” butonuna bastığınızda sistem, araca ait tüm kayıtları listeler.

Eğer sorguladığınız araçta geçmişe ait bir kaza bulunuyorsa, ekranın alt kısmında şu bilgiler yer alır:

· Kaza tarihi

· Hasar tutarı

· Kaza yer (şehir bilgisi)

· Onarım ve pert bilgisi

· Ödenen sigorta tazminat tutarı

· Araç plakası ve poliçe detayları

TRAMER KAYDI SORGULAMASI HANGİ BİLGİLERİ GÖSTERİR?

İkinci el bir araç alımı yapılmadan önce e-Devlet sistemi üzerinden yapacağınız tramer kaydı sorgulaması size yalnızca aracın kaza geçmişi olup olmadığı konusunda bilgi vermez.

Sitem üzerinden yaptığınız sorgulama sonucunda, aracın bugüne kadar kaç kazaya karıştığını, kazaların tarih sırlamalarını, her kaza sonrası çıkan hasar bedeli, sigorta şirketi bilgileri ve pert kayıtları gibi önemli detaylara erişirsiniz.

Yaptığınız tramer sorgulaması sonucunda aracın önceden kaza yapıp yapmadığına, hasarın kim tarafından ödendiğine ve parça değişip değişmediği konusunda bilgi sahibi olursunuz.

TRAMER KAYDINDA ÇIKAN HASAR TÜRLERİ

E-Devlet kapısı üzerinden yaptığınız tramer kaydı sorgulamasının ardından karşınıza çıkan “hasar” ifadesi birden fazla anlam taşır.

Tramer sisteminde hasarlar farklı türlerde ayrı ayrı olarak listelenir. Maddi hasar olarak görüntülenen hasar kaza sonucunda araçta meydana gelen fiziki hasarın olduğunu gösterir.

Sorgulama ekranında pert ibaresinin yer alması ilgili aracın onarılmayacak kadar hasar gördüğünü ifade eder.

Mini onarım ibaresiyle belirtilen hasar türü, küçük çaplı çizik, göçük veya tampon hasarları yaşanmış olduğunu gösterir. Son olarak değişen parça kaydı olarak görüntülenen hasar kaydı türü ise aracın kapı, tampon, far gibi parçalarının değiştiğini gösterir.

TRAMER KAYDI SİLİNEBİLİR Mİ?

E-Devlet kapısı üzerinden yapılan tramer kaydının silinip silinmeyeceği de vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alır.

Tramer kaydı yasal bir sigorta verisi olduğu için silinemez. Yani bir aracın geçmişte kazaya karıştığı ve hasar ödemesi alındığına dair bilginin sistem üzerinden kaldırılması söz konusu değildir.

Ancak bazı durumlarda söz konusu kayıtlarda hata olabilir. Bu durumda ise, sigorta şirketiyle iletişime geçerek kaydın hatalı olduğunu belgeleyebilir, SBM sitesindeki “Hatalı Hasar Kaydı Düzeltme Talebi” formu doldurabilirsiniz. İlgili belgelerin incelenmesinin ardından söz konusu hasar kaydı gerçekten yanlışsa sistem üzerinden düzeltme yapılabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAMER KAYDI NEDEN GÖRÜNMEZ?

Söz konusu sorgulama işlemi sonucunda “Kayıt Bulunmadı” uyarısı alıyorsanız, bu durum ilgili aracın herhangi bir kazaya karışmadığı, aracın sigortasız olduğu dönemde hasar aldığı, kaza tutanağının sigorta sistemine işlenmediği ya da plaka ya da şasi numarasının yanlış girilmesi, anlamına gelmektedir.