Arap Birliği Türkiye'nin Kuzey Irak Operasyonu'nu kınadı

TSK terör örgütüne karşı Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu'na tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'ya karşı dün gece vakti Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlatmıştı.

TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve PKK tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekâtı düzenlendiğini, operasyon sırasında 81 hedefi imha etti.

İLK TEPKİ ARAP BİRLİĞİ'NDEN GELDİ

Arap Birliği Genel Sekreterliği basın dairesinden, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’nin PKK unsurlarını takip etme bahanesiyle Kuzey Irak’ta yürüttüğü askeri operasyonu kınadı ve Türk askeri işgalinin Irak’ın egemenliğine yapılan bir ihlal olduğunu teyit etti" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE ARAP ÜLKELERİNİ KÜÇÜMSÜYOR"

Türkiye’nin operasyonu Bağdat’taki yönetimle koordine etmeden gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada, Türkiye bu şekilde ‘uluslararası hukuku ve eşit derecede komşu Arap ülkeleriyle olan ilişkileri küçümsediğini' ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye'nin hem Suriye, hem de Libya ve Irak olmak üzere Arap ülkelerine yönelik askeri müdahalesi, tüm Arap ülkelerinde endişelere, inkara ve kınamalara yol açıyor ve Türkiye'nin yayılmacı hırslarını yansıtıyor" denildi.