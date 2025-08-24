Abone ol: Google News

Araştırmalar ortaya koydu: Bu kan grubuna sahip kişiler yaşlanmıyor

Yapılan yeni bir araştırma sonucunda, kan grubunun yaşlanma süresini etkilediği ortaya çıktı. Özellikle bu kan grubuna sahip kişiler daha geç yaşlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 10:01
Stanford Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, yaşlanma sürecinde kan grubunun rolünü gözler önüne serdi.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Tony Wyss-Coray, kanın aynı zamanda yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkış hızını etkileyebileceğini ortaya koydu.

Çalışmaya göre bazı kan gruplarına sahip kişiler, diğerlerine kıyasla yaşlanma belirtilerini daha geç gösteriyor. 

BU KİŞİLER DAHA YAVAŞ YAŞLANIYOR

B kan grubuna sahip kişilerin, yaşlanmaya karşı diğer gruplara göre daha dirençli olduğu tespit edildi.

Kan grupları, kırmızı kan hücreleri üzerindeki özel işaretler ve kan dolaşımındaki antikorlar tarafından belirleniyor. ABO sisteminde B kan grubuna sahip bireylerin kırmızı kan hücrelerinde B antijeni bulunuyor ve A antijenine karşı antikor üretiyorlar. Bu durum, bilim insanlarına göre yaşlanma sürecini yavaşlatıcı bir etkide bulunuyor.

Araştırmalar, dünya nüfusunun sadece yaklaşık %10’unun B kan grubuna sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu benzersiz biyolojik işaretin metabolik değişiklikleri daha etkili bir şekilde yönetip yönetmediğini ve bunun da B grubundaki bireylerin daha yavaş yaşlanmasına nasıl katkı sağladığını inceliyor.

