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    Ardahan'da kaybolan küçükbaş hayvanlar drone ile bulundu

    Burmadere köyünde kaybolan 132 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
    • AA
    • 25.10.2020 - 13:06
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 13:26
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    Ardahan'da kaybolan küçükbaş hayvanlar drone ile bulundu

    Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde yaşayan Feramuz Edemir, ahırındaki 132 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

    İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri ise drone ile araştırma yaptı.

    HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Hayvanların Burmadere köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Eskikılıç köyü sınırlarında olduğu tespit edildi. Drone ile bulunan 130 hayvanı Edemir'e teslim eden jandarma ekipleri, ikisinin de yırtıcı hayvanlarca parçalandığını belirledi.

    Hayvanlarına kavuşan Edemir, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    Ardahan'da kaybolan 132 küçükbaş hayvan drone ile bulundu ViDEO

    Ardahan da kaybolan küçükbaş hayvanlar drone ile bulundu #1

    Ardahan da kaybolan küçükbaş hayvanlar drone ile bulundu #2

    Ardahan da kaybolan küçükbaş hayvanlar drone ile bulundu #3

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