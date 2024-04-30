Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA
Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağı mevkiinde B.K., kullandığı 31 Z 4210 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü tedavi altında
Yoldan çıkan otomobil ormanlık alana girdi. Kazada sürücü B.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü B.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araçta maddi hasar oluşan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış