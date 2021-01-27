Arnavutköy'de mesire yeri sular altında kaldı
Kuvvetli yağışların ardından su altında kalan bir mesire yerinde, piknik masalarının suya gömüldüğü görüldü.
- DHA
- 27.01.2021 - 17:28
- Güncelleme : 27.01.2021 - 17:37
İstanbul'un genelinde kar ve kuvvetli sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor.
Arnavutköy'de de etksini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar, Durusu Mahallesi'ndeki bir piknik alanını olumsuz etkiledi.
MASALAR SUYA GÖMÜLDÜ
Bölgedeki mesire yeri, sular altında kaldı. Göle dönen mesire alanında piknikçilerin kullandığı masalar suya gömüldü.