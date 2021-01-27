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    Arnavutköy'de mesire yeri sular altında kaldı

    Kuvvetli yağışların ardından su altında kalan bir mesire yerinde, piknik masalarının suya gömüldüğü görüldü.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 17:37
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    Arnavutköy'de mesire yeri sular altında kaldı

    İstanbul'un genelinde kar ve kuvvetli sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor.

    Arnavutköy'de de etksini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar, Durusu Mahallesi'ndeki bir piknik alanını olumsuz etkiledi.

    MASALAR SUYA GÖMÜLDÜ

    Bölgedeki mesire yeri, sular altında kaldı. Göle dönen mesire alanında piknikçilerin kullandığı masalar suya gömüldü.

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    Arnavutköy de mesire yeri sular altında kaldı #2

    Arnavutköy de mesire yeri sular altında kaldı #3

    Arnavutköy de mesire yeri sular altında kaldı #4

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