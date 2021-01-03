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    • Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı

    Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı

    İstanbul Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakıp kaçtı.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 03:10
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 03:20
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    Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı

    Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar, ormanlık alana gidip mangal ve semaver yaparak eğlendi.

    POLİS BASKIN YAPINCA ARAÇLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

    Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piknik yapılan alana baskın düzenledi. Polislerin baskın yaptığını gören vatandaşlar araçlarını bulundukları yerde bırakarak yaya olarak kaçtı.

    Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı-Video

    Arnavutköy de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı #1

    KALANLARA CEZA YAZILDI, ARAÇLAR ÇEKİLDİ

    Polis ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kaçan vatandaşların araçları ise çekiciler ile ormanlık alandan çekildi.

    Arnavutköy de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı #2

    Arnavutköy de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı #3

    Arnavutköy de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı #4

    Arnavutköy de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı #5

    Arnavutköy de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı #6

    Arnavutköy de sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yapanlar polisi görünce kaçıştı #7

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