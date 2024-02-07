Artvin'de bir vatandaş heyelana aldırış etmeden yürüdü Artvin'de meydana gelen heyelan sonrası kara yolu ulaşıma kapandı. Bir vatandaşın heyelana aldırmadan karayolundan yürüyerek ilerlerken kaya parçalarından son anda kurtulması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Artvin'de şiddetli yağışların ardından heyelanlar meydana geldi.

Ardanuç kara yolu Soğanlı Tüneli mevkisindeki heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı.

Kaya parçalarının geldiğini fark ederek araçlarını yol kenarına geçen vatandaşların dikkati olası faciayı önledi.

Heyelana aldırış etmeden yürüdü

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolunu kapatması, vatandaşların son anda çarpmanın etkisiyle fırlayan taş parçalarından kaçması ve bir vatandaşın heyelana aldırmadan karayolundan yürüyerek ilerlerken kaya parçalarından son anda kurtulması yer aldı.

Etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının kapattığı kara yolu ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)