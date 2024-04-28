DHA

Artvin'de festival düzenlendi.

Yusufeli ilçesinde yeni yapılan arenada düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde korku dolu anlar yaşandı.

Duvarı aştı

Rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi.

2 metrelik duvarı aşan boğa, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı.

Ayağı takılınca düştü

Seyirciler kaçarken, ayağı takılıp rakibinin saldırdığı boğa arenaya düştü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, iple bağlanan boğalar arenadan uzaklaştırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)