DHA
Artvin'de festival düzenlendi.
Yusufeli ilçesinde yeni yapılan arenada düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde korku dolu anlar yaşandı.
Duvarı aştı
Rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi.
2 metrelik duvarı aşan boğa, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı.
Ayağı takılınca düştü
Seyirciler kaçarken, ayağı takılıp rakibinin saldırdığı boğa arenaya düştü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, iple bağlanan boğalar arenadan uzaklaştırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış