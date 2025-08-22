Abone ol: Google News

Artvin'de vefat eden imamın cenaze namazı, görev yeri Rize'de kılındı

Memleketi Artvin'de ölen imam hatip, 226 kilometrelik yoldan Rize'ye getirilerek cenaze namazı kılındı ve ardından yine memleketine gönderildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 17:29

Rize’nin tanınmış din görevlilerinden, Reşadiye Camii ve Emekli Şeyh Camii İmam Hatibi Mehmet Salih Güney, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Pamukçular Köyü’nde geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında vefat etti.

45 YILLIK HİZMETİN ARDINDAN RİZE'DE CENAZE NAMAZI

Güney’in cenazesi, vefat ettiği köyünden 226 kilometre uzaklıktaki Rize’ye getirildi. 45 yıl boyunca görev yaptığı şehirde, Merkez Sahil Camii’nde Cuma Namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

YOĞUN KATILIM

Cenaze namazını İl Müftüsü Naci Çakmakçı kıldırırken, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güney’in yakınları ve çok sayıda seveni de hazır bulundu.

SON YOLCULUK YENİDEN KÖYÜNE

Namazın ardından cenaze, nakil aracıyla tekrar 236 kilometre uzaklıktaki Yusufeli’nin Pamukçular Köyü’ne götürülerek defnedilmek üzere uğurlandı.

İç Haber Haberleri