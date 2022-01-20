Ataşehir’de çıkan yangında selfie çekildiler
Ataşehir'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında bir daire hasar gördü. Yangın sırasında binada mahsur kalanların, gazetecilere el sallayıp selfie çekmesi ise ilginç anlara sahne oldu.
- İHA
- 20.01.2022 - 05:57
- Güncelleme : 20.01.2022 - 06:20
Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde 23:50 sıralarında daire içerisinde ısıtıcı sobanın yere düşmesinden kaynaklı bir yangın çıktı.
Çıkan yangın kısa sürede dairenin bir bölümünü tamamen sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalleli halkı durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevleri yangın büyümeden söndürdü.
DAİRE YANARKEN SELFİE ÇEKİLDİLER
Yangın sırasında 3 kişinin yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmesi ise ilginç anlada sahne olurken, binada mahsur kalan kişilerin gazetecilere el sallaması kameralara yansıdı.
Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Video