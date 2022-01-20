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Ataşehir’de çıkan yangında selfie çekildiler

Ataşehir’de çıkan yangında selfie çekildiler

Ataşehir'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında bir daire hasar gördü. Yangın sırasında binada mahsur kalanların, gazetecilere el sallayıp selfie çekmesi ise ilginç anlara sahne oldu.