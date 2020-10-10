Ataşehir'de Deniz Gezmiş Parkı'nın adı değişti

Ataşehir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı 'Deniz Gezmiş' parkının adı ‘Deprem Parkı’ olarak değiştirildi.

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, 16 Eylül 2020 tarihinde Ataşehir Kaymakamlığı belediyeye resmi bir yazı göndererek ismin kaldırılmasını istedi.

Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine Ataşehir Belediyesi, ‘Deniz Gezmiş Parkı’ yazısını söktü.

İsmin kaldırılmasının hukuki gerekçesi ise ana arterde yer alan parka isim verme yetkisinin ilçe belediyesinde değil, İBB Meclisi’nde olması.

HEYKEL DURUYOR

Bazı vatandaşların şikayeti üzerine de idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda parka ismin hukuksuz şekilde verildiğine hükmedildi. İsim verme yetkisinin İBB Meclisi’nde olduğu hatırlatılıp, ismin kaldırılması talep edildi.

İBB ADINI DEPREM PARKI YAPTI

9 yıl sonra gelen bu talep üzerine İBB tarafından ilan edilen deprem parkları arasında yer aldığı için parka geçici olarak Deprem Parkı adı verildi, İBB tabelası konuldu. Deniz Gezmiş’in heykeli ise parkta duruyor.

KILIÇDAROĞLU AÇMIŞTI

Parkın açılışı 3 Nisan 2011’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştı.