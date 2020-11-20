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    Ataşehir'de yerde yatan yaralı güvercini böyle kurtardı

    Yerdeki yaralı güvercini fark eden sürücünün trafiği durdurup güvercini kurtardığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 10:06
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 10:46
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    Ataşehir'de yerde yatan yaralı güvercini böyle kurtardı

    Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda aracıyla ilerleyen Rıza Eskici, yol üzerinde yaralı halde yatan bir güvercin fark etti.

    ARAÇLARI DURDURUP, GÜVERCİNE YARDIM ETTİ

    Aracından inen Eskici, diğer araçları da durdurarak yerden aldığı güvercini ezilmekten kurtardı. Eskici su ve yiyecek verdiği yaralı güvercini daha sonra da Pendik'te bulunan bir veterinere götürdü.

    Ataşehir de yerde yatan yaralı güvercini böyle kurtardı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Eskici'nin güvercine yardım ettiği o anlar ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Eskici'nin güvercini yoldan aldıktan sonra 'Yaşıyor' diye bağırması da oldukça dikkat çekti.

    Ataşehir'de yerde yatan yaralı güvercini böyle kurtardı ViDEO

    "SU İÇİRDİM, KORKUYORDU"

    Yaralı güvercini kurtaran Eskici, "Kozyatağı'ndan Kavacık'a doğru giderken sol şeritte taşa benzeyen bir şey gözüme çarptı. Yerde canlı bir kuşun olduğunu gördüm. O kadar araba geçmiş üzerinden ama Cenabı Allah'ın bir lütfu, sonsuz şükürler olsun. Kuşu yerden aldığımda yaşıyordu. Su içirdim, korkuyordu. Kuşu aldık veterinere götürdük, kardeşimize teslim ettik." dedi.

    Ataşehir de yerde yatan yaralı güvercini böyle kurtardı #2

    Ataşehir de yerde yatan yaralı güvercini böyle kurtardı #3

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