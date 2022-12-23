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    Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 103’üncü yılı kutlandı

    Ankara'da Mucurlular Derneği, Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 103’üncü yılı nedeniyle etkinlik düzenledi.
    • 23.12.2022 - 07:49
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    Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 103’üncü yılı kutlandı

    Ankara'da Mucurlular Derneği, Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 103’üncü yılı nedeniyle etkinlik düzenledi.

    Düzenlenen etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bazı sivil toplum örgütü başkanları ve Kırşehirliler katıldı.

    "Atatürk’ün Mucur'a gelişinin 103’üncü yılı münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret ettik"

    Etkinlikte konuşan Mucurlular Derneği Başkanı Veysel Eken, “Bugün cumhuriyetimiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mucur'a gelişinin 103’üncü yılı münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret ettik. Atamızı minnet ve şükranla yad ettik. Memleketten davet ettiğimiz misafirlerimizle beraber olmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Genel Başkan Eken’in konuşmasının ardından Atatürk’ün Mucur’a gelişi hakkında akademisyenler tarafından konuşma gerçekleştirildi. Etkinlik Kırşehir Abdallar Topluluğu'nun performansı ve yerel gösteriler ile son buldu.

    Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 103’üncü yılı kutlandı #1

    Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 103’üncü yılı kutlandı #2

    Atatürk’ün Mucur’a gelişinin 103’üncü yılı kutlandı #3


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