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    Avrasya Tüneli'nde yangın tatbikatı

    İstanbul Avrasya Tüneli'nde olası trafik kazası sonrasında meydana gelebilecek yangınlara karşı müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.
    • AA
    • 10.12.2020 - 04:11
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    Avrasya Tüneli'nde yangın tatbikatı

    Tatbikat senaryosuna göre, tünel içindeki araç yangını ihbarına Üsküdar ve Yenikapı itfaiye istasyonlarından birer araç çıkış yaparak tünele hareket etti.

    TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI

    Tünel araç trafiğine kapatılırken, itfaiye araçlarının tünele varış süreleri tespit edildi. Tünelin girişinde bulunan tabelalara "Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır" yazıldı.

    Avrasya Tüneli nde yangın tatbikatı #1

    2 GÜN BOYUNCA 4 SAATLİĞİNE KAPATILACAK

    Öte yandan Avrasya Tüneli'nin internet sitesinden, "10-11 Aralık 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklaması yapıldı.

    Avrasya Tüneli nde yangın tatbikatı #2

    Avrasya Tüneli nde yangın tatbikatı #3

    Avrasya Tüneli nde yangın tatbikatı #4

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