Ayasofya için kararın yarın açıklanması bekleniyor

Reuters'a konuşan AK Partili yetkililer, cuma günü çıkacak kararla Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılıp ibadete açılmasının beklendiğini belirtti.

İstanbul’un fethinin yıl dönümünde yapılan kutlama kapsamında 29 Mayıs’ta Ayasofya’da Fetih Suresi okunmuştu.

Yunanistan’ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.

Danıştay'a taşınan davada kararın yarın açıklanması bekleniyor...

86 YILLIK HASRET

İlk gelen bilgilere göre Danıştay'dan çıkacak karar ile 86 yıldır müze olan Ayasofya, cami statüsüne kavuşacak.

GÜNDEM AYASOFYA

Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı konusu uluslararası medyada da gündemden düşmüyor.

REUTERS'A DÜŞEN SON DAKİKA

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan AK Partili yetkili, Danıştay kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Reuters’a bilgi veren yetkililer; Ayasofya’nın müze statüsünün kalkmasını ve ibadete açılmasını beklediklerini ifade etti.

CUMA GÜNÜ KARAR ÇIKAR

İsmini vermeden konuşan AK Partili bir yetkili, “Ayasofya’nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay’ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekleniyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz” dedi.

"KARARIN, İPTAL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bir başka üst düzey bir yetkili ise, “Danıştay’ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir” dedi.