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    Ayasofya'da müze tabelası söküldü

    Ayasofya'da müze tabelası söküldü

    Danıştay kararı ile müze statüsünden cami statüsüne döndürülen Ayasofya'da müze tabelaları indirildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 13:38
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    Ayasofya'da müze tabelası söküldü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

    Bu kararla birlikte, Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

    Açıklanan kararla birlikte Türkiye'ye başta Yunanistan ve AB'den tepkiler yükselirken, bir o kadar da Türkiye'deki siyasi partiler tepkilerini kamuoyu önünde dile getirmişti.

    MÜZE TABELALARI İNDİRİLDİ

    Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü.

    Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

    Ayasofya'da müze tabelası söküldü #1

    Ayasofya'da müze tabelası söküldü #2

    Ayasofya'da müze tabelası söküldü #3

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