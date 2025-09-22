Ayçiçek fiyatlarında eylül indirimi: BİM duyurdu…

BİM’in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

23 Eylül 2025 tarihinde market raflarında, hem temel gıda ürünleri hem de özel lezzetler öne çıkıyor. Fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler, alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor.

Kataloğa göre öne çıkan ürünler arasında Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gram 175 TL, Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea 89 TL ve Az Yağlı Yoğurt 89,50 TL bulunuyor. Et ürünlerinde ise Piliç Baget 1 KG Er Piliç 59,90 TLfiyatıyla satışta olacak.

Mutfak alışverişini tamamlamak isteyenler için Kanola Yağı Mutfağım 5 L 349 TL, Çubuk Salatalık Turşusu 79,50 TL ve Natürel Sızma Zeytinyağı 125 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak.

İşte BİM 23 Eylül indirim kataloğu: