Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangından etkilenen vatandaşlar, yaşadıklarını duygulanarak anlattı.

Son 3 günde Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarında çok sayıda yeşil alan ile birlikte evler ve tarım arazileri zarar gördü.

2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de duman nedeniyle zehirlendiği yangınlarla mücadele devam ederken, yangınzede vatandailar, kaybettikleri evleri ve arazileri için gözyaşı döküyor.

MERSİN'DEKİ YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mersin'in Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

YANMIŞ EVİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Hamide Bağ, sabah saatlerinde evine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Üzüntü yaşayan Bağ'ı yakınları teskin etti.

Hamide Bağ, gazetecilere, evini tedbir amacıyla tahliye ettiğini söyledi.

"NE OLDU DA BENİM EVİMİ YAKTILAR"

Yaşanan durumdan dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Bağ, "Evimde 2 kilogram bulgurum vardı. Enişteme 'Onları alır bir yere kaldırırım.' dedim ama 'Kaldıramayız.' dedi. Ne oldu da benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler, gittiler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, 'Sen yanarsın.' diyerek göndermediler." diye konuştu.

"BİR İNSAN, EVİNİ YANIK BULURSA NE HİSSEDER Kİ"

Kiraz Bağ da kaynanasının evinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Çok üzücü bir durum yaşadıklarını ifade eden Bağ, "Bir insan evini yanık bulursa ne hisseder ki? Her şeyi bu evin içindeydi." dedi.

Nuriye Uçar ise yangından dolayı çok korktuklarını belirterek, bölgeden hemen ayrıldıklarını bildirdi.

MERSİN'DEKİ YANGIN

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatılmıştı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmişti.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçramış, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi de kesilmişti.

YANMIŞ EVİNİ GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında 48 saat geride kalırken, bölgede Hocalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan, karadan yangına müdahale edip, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesine karşın mücadele veriyor. İlçede yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler’de ise hasar tespit çalışmaları başladı.

İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER

Alevlerin küle döndürdüğü evlerdeki görüntüler ise içler acısı. Havadan da görüntülen mahalledeki evlerin bazılarında çökmeler yaşandığı gözlendi. Evlerin iç kısmında ise tüm eşyaların kullanılamaz halde olması, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların evlerindeki beyaz eşya, koltukları ve elektronik aletlerinden eser kalmadığı gözlendi.

"SADECE ÜZERİMDEKİ KIYAFETİM KALDI"

Günler sonra mahalleye dönen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden Gülsüm Çatal, “Yangın anında buradaydım. Eve çıkıp bir şeyler almak istedim ama alamadım. İki ineğim buzağısıyla yandı. Evim 3 katlı kül oldu gitti. Allah’ım yardım et. Bittik, tükendik. Başkalarının evinde kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı” diyerek gözyaşı döktü.