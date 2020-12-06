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    Aydın'da 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

    Efeler ilçesinde, koronavirüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 21:54
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    Aydın'da 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

     

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen A.D., çocukları B.D. ve D.C.D.'yi de alarak, taksiyle saat 15.00 sıralarında gittikleri Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan K.Y., H.A., A.K. ve A.Y ile karşılaştı.

    İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerine saçma ve mermi isabet eden K.Y., H.A., A.K. ve A.Y. yaralandı.

    Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan K.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis, olayın ardından kaçan A.D. ve iki çocuğunu yakalayıp, gözaltına alırken, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe el konuldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 20 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    Aydın da 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı #1

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    Aydın da 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı #5

    Aydın da 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı #6

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