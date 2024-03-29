Aydın'da başkan adayı eşekle şehir turuna çıktı Aydın'da çeyrek asırlık aracıyla sokak sokak dolaşıp projelerini açıklayan Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Nail Kaplı'nın eşek üstündeki seçim çalışması yüzleri güldürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aydın'da siyasetin renkli siması Nail Kaplı, yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesini pes etmeden yalnız başına sürdürüyor.

İlginç fikir ve projelerinin yanında sempatik tavırları ile eski model bir kamyoneti giydiren Kaplı, Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Eşek üstünde şehir turu

Kentte tek başına seçim çalışması gerçekleştiren Kaplı, bu kez de eşek üstünde vatandaşları selamlayarak oy istedi.

Kaplı'nın eşek üstündeki gülümseten seçim çalışmasını gören vatandaşlar ise hem desteklerini belirtti hem de takdir etti.

Her seçimde aday olan ve ilginç projeleri ile gündeme gelen Kaplı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını tek amacının şehre hizmet etmek olduğunu söyledi.

Giydirdiği çeyrek asırlık kamyoneti ve eşeği ile sokak sokak köy köy dolaşıp kendi propagandasını yapmaya çalışan Kaplı, broşürlerini bizzat kendisi dağıtıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)