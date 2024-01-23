Aydın'da 'Kombinizin bakım zamanı geldi' diyerek yaşlı vatandaşları dolandırdılar

Dolandırıcıların çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.
Son örnek Aydın'da yaşandı.
Bu kez dolandırıcılar farklı bir yöntem kullandı.
"Kombinizin servis bakımı geldi" yalanıyla dolandırdılar
Efeler ilçesinde, “Kombinizin servis bakımı geldi” diyerek özellikle yaşlı vatandaşların dolandırıldığı ihbarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda kendilerine kombi servisi görünümü veren iki şahsın, 3 ayrı vatandaşı farklı tarihlerde kombi bakımı adı altında normalinden fazla ücret alarak dolandırdıkları tespit edildi.
2 şüpheli yakalandı
Yapılan çalışmalarda, olayın şüphelilerinin E.Y. ve M.A.Ş. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalandı.
Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış