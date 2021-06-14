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    Aydın'da kuyuda kaçak kazı yapan 2 kişi öldü

    Aydın'da kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 14.06.2021 - 06:50
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 08:06
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    Aydın'da kuyuda kaçak kazı yapan 2 kişi öldü

    Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi'nde, karadan ulaşımın olmadığı, Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda, bazı kişiler kaçak kazı yaptı.

    Kişilerden bazıları zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İLK İNCELEMEDE ZEHİRLENME BULGULARI SAPTANDI

    Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kuyunun dışında hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Ali Uludağ'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bölgede bulunan 5 kişinin kuyuda bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

    AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

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    AFAD EKİBİ 15 METRELİK KUYUYA İNDİ

    İzmir'den destek için gelen AFAD ekibi, zehirli gazlar için kullanılan özel bir cihaz yardımıyla yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi. İçeriden cansız bedeni çıkarılan kişinin Erdinç Yavez (40) olduğu öğrenildi.

    Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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