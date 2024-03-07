Aydın'da ticari araç seçim otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü Aydın'da karayolu üzerinde emniyet şeridinde park halinde bulunan bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse ok gibi saplanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pınardere Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında, karayolu üzerinde emniyet şeridinde park halinde bulunan H.B. idaresindeki (26) 31 AHL 210 plakalı seçim otobüsüne N.K.Ö. (50) yönetimindeki 20 AT 062 plakalı ticari araç arkadan çarptı.

Aracın içerisinde sıkıştı

Çarpmanın etkisi ile ticari araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mustafa Yarımca (37) araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ticari araç içerisinde bulunan Yarımca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yarımca'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Seçim otobüsü şoförü H.B. ve ticari araç sürücüsü N.K.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)