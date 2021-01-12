Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan tutuklanan zanlıyı adliye çıkışında görüntüleyen gazetecilere, uyuşturucu satıcısının yakınları hakaret ederek fiziki saldırıda bulundu.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi’nde K.Ç. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 25 gram satışa hazır hale getirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENDİ

Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, şahsın değişik tarihlerde birçok kişiye daha uyuşturucu sattığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Adliye çıkışında tutuklanan K.Ç.’nin yakınları olduğun iddia edilen şahıslar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Aydın'da uyuşturucu satıcısının yakınlarından gazetecilere saldırı VİDEO

"BENİ REZİL Mİ EDECEKSİNİZ"

Tutuklanan K.Ç.’nin, “Ne var, niye çekiyorsunuz” sözünün ardından gazetecilerin üzerine yürüyerek “Sen geri zekalı mısın, silsene onu, sil onu” diyen K.Ç.’nin yakınları, basın mensuplarına fiziki saldırıda bulunarak “Beni cümle aleme rezil mi edeceksiniz” diye bağırdı.

Yaşanan olayın ardından gazeteciler Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kendilerine fiziki şiddet uygulayan kişilerden şikayetçi oldu.





