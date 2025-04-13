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Aydın'da yayaya çarpıp kayıplara karıştı

Aydın'da yayaya çarpıp kayıplara karıştı Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü, iddiaya göre motosikletini olay yerinde bırakıp kaçtı.