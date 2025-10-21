Aydın'da yırtık Türk bayrağı tepki çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ovacık Yaylası ile Cumayanı Mahallesi arasında yer alan bölgede göndere çekilen Türk bayrağının yırtık hali, vatandaşların tepkisine neden oldu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ZAMANLA YIRTILDI

Cumayanı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağının, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle zamanla yıpranıp yırtıldığı değerlendiriliyor.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE SESLENDİ: "BAYRAĞIMIZ ONURUMUZDUR"

Mahalle sakinleri, ay yıldızlı bayrağın bu şekilde dalgalanmasının kendilerini üzdüğünü belirterek yetkililerden bayrağın en kısa sürede yenilenmesini talep etti.

Vatandaşlar, “Bayrağımız bizim onurumuzdur. Bu halde dalgalanmasını istemiyoruz. En kısa sürede yenilenmesini bekliyoruz.” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.