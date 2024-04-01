Aydın'ı eşekle dolaşmıştı! Çılgın adayın oy oranı belli oldu Aydın’da çeyrek asırlık aracıyla sokak sokak dolaşıp projelerini açıklayan, eşek üzerinde şehir turu atarak halkı selamlayan Anavatan Partisi’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı, seçimlerde bin 271 oy aldı.

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İHA

Aydın’da siyasetin renkli siması Nail Kaplı, yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesine pes etmeden yalnız başına devam ediyor.

İlginç fikir ve projelerinin yanında sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üstüne çeken Kaplı'nın, eski model kamyoneti ve eşek üstündeki şehir turlarıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarının ardından aldığı oy oranı da belli oldu.

Çılgın aday 1271 oy aldı

İl genelinde 2 bin 908 sandıkta 680 bin 833 geçerli oy içerisinde ‘Çılgın aday’ adıyla anılan Kaplı, Aydın İl Seçim Kurulu verilerine göre bin 271 oy aldı.

11 adayı geride bıraktı

Toplamda 22 adayın yarıştığı büyükşehir belediye başkanlığı yarışında 11 adayı geride bırakmayı başaran Kaplı, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)